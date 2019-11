Diabète: Mise en garde contre les complications de la pathologie

Le chef de service ophtalmologie de l'Etablissement hospitalo-universitaire Nafissa Hamoud à Hussein Dey, Professeur Djamel Eddine Nibouche a mis en garde contre la hausse alarmante de la pathologie de diabète dans la société et contre les complications qu'elle provoque. Citant, à l'occasion de journées de sensibilisation sur le diabète, les résultats d'une étude réalisée par le ministère de la Santé, que 20% des diabétiques souffrent de rétinopathie entraînant la cécité et que 12% de l'échantillon souffrent de maladies cardiovasculaires en plus de 'hypertension.

A noter que le taux de prévalence du diabète en Algérie est de près 15%. Le spécialiste a insisté sur la prévention à travers une bonne alimentation, l'exercice physique, la lutte contre le tabagisme et la réduction de la consommation de sucre et de sel.

Rédaction Web