Disponibilités des médicaments: le ministère prend des mesures au titre de l'année 2020

Des mesures ont été prises au titre de l'année 2020 pour garantir la disponibilité des médicaments, a "rassuré" jeudi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué. Ces dispositions ont permis déjà "le traitement de 50% des demandes et l'ensemble des dossiers seront finalisés et libérés la fin du mois de novembre 2019. "L'état des stocks en médicaments et le placement des commandes auprès des fournisseurs par la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) vont permettre la disponibilité des médicaments pour une période de plus 06 mois. A moyen terme, le ministère de la Santé en collaboration avec une commission technique composée des départements ministériels concernés, envisage des mesures de facilitation des investissements dans le domaine des produits pharmaceutiques à travers la révision de l'arrêté de 2008 concernant le cahier des conditions techniques d'importation des produits pharmaceutiques.

Rédaction Web