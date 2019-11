Présidentielle du 12 décembre: la campagne électorale débute officiellement dimanche

La course à la présidentielle verra s’affronter lice cinq candidats dont à savoir l'ancien chef de gouvernement et président du parti Talaie el Hourriyet, Ali Benflis, l'ancien Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, l'ancien ministre de la Culture et actuel secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique, Azzedine Mihoubi, l'ancien ministre de Tourisme et président du Mouvement el-Bina, Abdelkader Bengrina, et le président du parti Front Al-Moustakbel, Abdelaziz Belaid. Les cinq prétendants ont commencé à rendre publiques les grandes lignes de leurs programmes électoraux.

Mohamed Charfi, président de l'ANIE a exprimé l'engagement de cette instance à veiller au caractère "régulier et démocratique" de la présidentielle.

Une "Charte d'éthique des pratiques électorales" a été, en outre, élaborée par l'ANIE. Elle engage tous les acteurs participant au processus électoral à "accepter la responsabilité d'agir de façon à maintenir et à renforcer la confiance du citoyen par rapport à l'intégrité et la transparence du processus électoral".

Rédaction Web