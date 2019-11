Accidents de la route: 9 morts et 290 blessés dans les zones urbaines en une semaine

Selon un bilan hebdomadaire des services de la Sûreté nationale, le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents, avec plus de 95%, en raison notamment de l'excès de vitesse. A ce titre, la Direction générale de la Sûreté nationale réitère son appel aux usagers de la voie publique à davantage de vigilance lors de la conduite, au respect du code de la route, notamment au vu des dernières intempéries survenues dans plusieurs régions du pays, rappelant le numéro vert 1548 et le numéro de secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24.

Rédaction Web