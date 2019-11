Marches de soutien à l’élection présidentielle à Ghardaïa et à Laghouat

Des dizaines de citoyens sont sortis mercredi à Ghardaïa lors d'une marche pacifique pour exprimer leur soutien à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain. Accompagnés d’une troupe folklorique, les participants se sont regroupés au niveau de la place du 1er mai pour ensuite traverser la rue Emir Abdelkader et aller devant le siège de la wilaya. Le groupe de manifestants a scandé différents slogans comme "Oui à l’élection", "les élections sont la solution" et "le peuple et l’armée pour la préservation des constantes de la Nation". Les marcheurs ont également réitéré à travers leurs slogans l’importance de renforcer le lien ANP-peuple, avant de se disperser dans le calme.

Des citoyens de Laghouat ont exprimé leur soutien aux prochaines élections en sortant mercredi dans la rue. Entamée par un rassemblement, cette manifestation s’est poursuivie depuis la place de "la Résistance" vers le centre ville de Laghouat, avec la participation d’une foule nombreuse de la société civile, issue de différentes communes, en plus d’enseignants universitaires et de cadres de divers secteurs. Lors de cette marche, les manifestants ont hissé des banderoles appelant et appuyé la tenue de la prochaine élection présidentielle et soutenant les efforts de l’Armée nationale populaire, et scandant des slogans "l’ANP est notre armée et les élections sont notre espoir", "les élections, seul garant de la démocratie".

