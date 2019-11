Artisanat : plus de 35 000 emplois crées à Tizi Ouzou

Le directeur de la chambre de wilaya de l’artisanat et des métiers, Berki Abdelkrim, a souligné que ces emplois ont été créés par plus de 14.300 artisans inscrits au registre de commerce, dans les trois branches d’activité que sont l’artisanat traditionnel et l’art, la production de biens et les services. Sur ces 14.300 artisans, plus de la moitié soit 75% sont des jeunes, ce qui est rassurant quant à la pérennisation de certains métiers traditionnels et la transmission du savoir-faire artisanal aux futures générations. En outre, la femme représente 35% du nombre total des artisans de la wilaya, a observé le même responsable. Quant au problème de commercialisation et de disponibilité de la matière première, des démarches seront entreprises auprès du ministère de tutelle en vue d’y dégager des solutions. Le président de la CAM, fraîchement élu, Makhlouf Tiregouine a saisi l’occasion pour solliciter le wali à l'effet de dégager un espace qui abritera un marché de l’artisanat qui se tiendra chaque week-end et qui sera dédié à chaque fois à un des métiers artisanaux (poterie, bijouterie, vannerie, tapisserie) afin que les artisans puissent vendre et faire la promotion de leur produits, a-t-il dit.

Rédaction Web