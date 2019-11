Intempéries : De nombreux dégâts déplorés à Bejaia

Des préjudices, notamment des coupures d'électricité, des éclatements de conduites principales d’eau potable et des éboulements, ont été déplorés à Bejaia, conséquemment aux intempéries survenues dans la nuit du lundi à mardi, selon diverses sources.

Ces dégâts se sont matérialisés par une rupture du courant électrique, notamment à Bejaia et ses environs, où une dizaine de conducteurs de courant ont chuté, selon la Sonelgaz. L’alimentation en eau potable (AEP) à Bejaia et dans tous ses environs a été irrémédiablement perturbée suite à l’éclatement des deux conduites principales d’AEP, celle à l’est de diamètre 700 mm, emportée par les eaux de l’oued Agrioun, et celle à l’ouest, qui a du céder, devant la furie des eaux de l’oued Soummam, non loin de la ville de Oued-Ghir à 12 km du chef lieu de la wilaya, selon un communiqué de l’Algérienne des Eaux.

Rédaction Web