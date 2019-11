Sommet mondial sur la population et le développement à Nairobi: Les réalisations de l'Algérie mises en exergue

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a mis en exergue, mardi à Nairobi (Kenya), devant les participants au Sommet mondial sur la population et le développement les réalisations et les acquis de l'Algérie en matière d'habitat et de développement grâce aux différents programmes de la santé et du développement.

Dans son intervention lors de la première journée, M. Miraoui a fait état d'une « baisse du taux de mortalité maternelle à 57,7/10.000 et du taux de mortalité néonatale à 21% », en outre de « la hausse de l'espérance de vie à plus de 77,1 ans et du taux des accouchements assistés à plus de 97% ». Le ministre a souligné, en se basant sur des chiffres, la mise en œuvre par l'Algérie de programmes sanitaires multisectoriels pour « la prise en charge des personnes âgées, des jeunes, des adolescents, des personnes aux besoins spécifiques et des personnes en détresse ».

Rédaction Web