Energies renouvelables : Les chercheurs plaident pour la création d'un réseau thématique

La mise en place de cette structure a été vivement recommandée, mercredi à Oran, par les participants au colloque international à l'Université des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf. Cela favorisera notamment le transfert de savoir-faire vers le secteur socio-économique, a indiqué Pr Fatima Hamdache, directrice du Laboratoire de physique des plasmas, des matériaux conducteurs et leurs applications Le réseau se veut aussi un espace dédié à la fédération des compétences, à la mutualisation des moyens et à la promotion du travail collectif d'intérêt commun, a souligné Pr Hamdache.

