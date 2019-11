L'avant-projet de la politique nationale globale de lutte contre la corruption, en débat ce jeudi

L'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption organisera, jeudi à Alger, une journée d'étude consacrée au débat et à l'examen des axes stratégiques de l'avant-projet de la politique nationale globale de prévention contre la corruption, a indiqué mercredi un communiqué de l'organe. La rencontre, qui sera organisée à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration, verra la participation d'enseignants et de chercheurs universitaires.

L'ONPLC s'attelle à élaborer cet un avant-projet en impliquant tous les secteurs gouvernementaux. A cet effet, le président de l'ONPLC, Tarek Kour avait, à maintes reprises, souligné que les pouvoirs publics s'étaient engagés à demander des comptes à toute personne impliquée dans des affaires de corruption, quelles que soient leurs fonctions politiques et administratives ou encore leur position sociale.

Rédaction Web