Fret maritime: Lancement d’une liaison reliant plusieurs villes algériennes à la Pologne

La Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN Nord Spa) a lancé une nouvelle ligne maritime de transport de marchandises reliant le port de Gdynia (Pologne) aux ports d'Alger, d'Oran et d'Annaba, a annoncé mercredi la compagnie. Cette liaison se fera avec une fréquence moyenne d'un voyage par mois, précise la même source. "A cet effet, CNAN NORD invite les différents opérateurs publics et privés, intéressés par le service de la ligne à se rapprocher des structures commerciales de CNAN NORD", ajoute le communiqué, affirmant que les conditions de transport les "plus favorables" seront réservées à ces clients. Pour rappel, le Premier ministre, Noureddine Bedoui avait récemment instruit le gouvernement à trouver des moyens nationaux dans le transport maritime des marchandises importées et exportées, afin d'économiser les réserves de change du pays.

Rédaction Web