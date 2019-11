Effondrement d'un immeuble à la Casbah d’Alger: Pas de perte humaine

Un immeuble désaffecté situé au 15 rue père et fils boudriès s'est écroulé, mercredi à l'aube à la Casbah d’Alger, endommageant les murs de deux immeubles mitoyens habités, ont indiqué les autorités locales qui n'ont fait état d'aucune perte humaine. La bâtisse est abandonné e depuis le relogement de ses habitants en 2015 Un camion de pompiers et une ambulance ont été mobilisés et la sécurisation du périmètre se poursuit.

Rédaction Web