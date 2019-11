Vaccination antigrippale à Ghardaïa: 14.100 doses disponibles

La dotation s’est effectuée dans le cadre de la campagne nationale 2019-2020,selon la direction locale de la Santé et de la Population. Une trentaine de centres de vaccination, ouverts au niveau des structures de santé à travers la wilaya, ont été pourvus de quantités de vaccins proportionnelles à leurs besoins et au nombre de la population, a précisé à l’APS le DSP, Ameur Benaissa. Le secteur sanitaire de Ghardaïa a reçu 6.000 doses, celui d’El-Menea 2.950, suivis du secteur de Guerrara (2.300), Métlili (1.650) et Berriane (1.200), a-t-il détaillé. Cette campagne, qui s’étalera jusqu’au mois de mars prochain, ciblera plus particulièrement les personnes vulnérables, dont les personnes âgées, les malades chroniques, les femmes enceintes et le personnel médical du secteur de la santé

Rédaction Web