Gestion des ressources humaines : Un audit social pour améliorer le climat de travail

Les participants au séminaire national sur la gestion des ressources humaines, ouvert mardi à l’université Mohamed Khider de Biskra, ont soutenu que l’audit social des organisations contribue à l’amélioration des performances des ressources humaines. Le Pr. Abdenacer Moussa de l’université hôte a indiqué que l’audit social évalue le climat à l’intérieur et l’extérieur de l’organisation, mesure les performances et la contribution des ressources humaines à l’exécution de la stratégie de l’organisation et jauge le degré de déviation ou pas de l’organisation par rapport à ses objectifs. Outil des nouvelles sciences de la gestion, l’audit permet à l’organisation de repérer et corriger les erreurs notamment dans la chaine de production, abaisser les coûts et charges et d’éviter les surcoûts, a souligné Lotfi Ramdani de l’université d’Annaba. Pour Mohamed Lamine Mechrour de l’université de Mascara, l’audit traite les dysfonctionnements au sein de l’organisation incluant les conflits entre fonctionnaires, syndicats et administration de sorte à améliorer le climat de travail à l’intérieur de l’organisation.

Rédaction Web