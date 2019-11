Emploi au Sud: Pour une refonte globale du système de formation professionnelle

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, a fait état mardi à Alger de l'adoption, dans une dizaine de jours, d'un nouveau plan d'action pour définir définitivement les entraves en matière d'emploi dans les wilayas du Sud. Une réflexion profonde sera engagé au niveau du ministère du Travail en concertation avec tous les secteurs concernés autour de la refondation du système de formation professionnelle au niveau des wilayas du Sud pour une réelle adaptation des qualifications des demandeurs d'emploi aux offres de travail exprimés par les entreprises, a expliqué le ministre. Réitérant l'intérêt accordé par le Gouvernement à la question de l'emploi, à la lutte contre le chômage et à l'intégration des jeunes dans le monde du travail, M. Haddam a indiqué que la question de l'emploi ne saurait être réglée par les services locaux de l'emploi seuls, car elle nécessite l'implication de tous les acteurs au niveau local pour optimiser les efforts en matière de création de postes d'emploi productifs et de perfectionnement des compétences de la mains d'œuvre afin de les adapter aux besoins du marché du travail, et partant favoriser l'intégration professionnel du plus grand nombre possible de demandeurs d'emploi. Evoquant le marché du travail dans le Sud, M. Haddam a rappelé qu'il est régi par l'instruction du Premier ministre relative à la gestion de l'emploi dans les wilayas du Sud. Pour M. Haddam, il est impératif d'anticiper les changements accélérés que connaît le marché de l’emploi au niveau local, et ce à travers une vision prospective des nouveaux métiers qui émergeront à l’avenir.

Rédaction Web