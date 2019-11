Agression israélienne contre Ghaza: Le bilan passe à 22 Palestiniens tués

Les agressions aériennes israéliennes ont fait quatre autres morts mercredi dans la bande de Ghaza, portant à 22 le nombre de Palestiniens tués depuis le début mardi de cette nouvelle série d'attaques, selon un nouveau bilan donné par le ministère de la Santé dans l'enclave palestinienne qui fait état également d'une cinquantaine de blessés.

Un précédent bilan donné par le ministère a fait état de 18 Palestiniens tués.Les Palestiniens ont vivement dénoncé ces nouvelles agressions israéliennes contre les Ghazaouis, appelant la communauté internationale à intervenir immédiatement pour faire cesser ces attaques et protéger le peuple palestinien. L'Organisation de la coopération islamique (OCI), la Ligue arabe et la Tunisie ont également condamné les agressions israéliennes et mis en garde contre une nouvelle escalade dangereuse dans la région, appelant aussi la communauté internationale à agir face à cette situation.