Peiné par le décès de Mohamed Chaou, journaliste à Reporters, le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, M. Hassane Rabehi, présente à l'ensemble de sa famille ses sincères condoléances et l'assure, en cette douloureuse circonstance, de son soutien et de toute sa sympathie.

Qu'Allah accueille le défunt en Son Vaste Paradis.



‘‘A Allah nous sommes et à Lui nous retournons.’’