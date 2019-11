Le secrétaire général du CNES participe au Forum du dialogue social de l'Asie à Séoul

Ce Forum vise l'échange d’expertises et le partage d’expériences en matière de dialogue social, considéré comme outil pouvant aider à contribuer de manière substantielle au développement économique et social des pays M. Guenoune , S.G.du CNES, a, à cette occasion, souligné que les transformations qui affectent nos sociétés aujourd’hui, telles que la numérisation de l'économie et des services et l'inter-connectivité du monde, appellent à repenser nos outils de dialogue, d'observation et de concertation pour faire face à ces nouveaux défis. Il a, par ailleurs, été reçu, en marge du Forum, par le président du Conseil économique, social et du travail de la République de Corée, Sung-hyun Moon. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les différents volets de la coopération entre l’Algérie et la République de Corée.

