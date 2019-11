Tribunal de Sidi M'hamed : six mois de prison ferme à l'encontre de six prévenus pour "atteinte à l'unité nationale"

Le verdict assorti d'une amende de 20.000 Da, a condamné les six jeunes arrêtés lors du hirak populaire pour port d’emblème autre que l’emblème national, une charge considérée par le tribunal comme une atteinte à l'unité nationale. La même juridiction avait condamné, tard dans la soirée de lundi, à une année de prison ferme, dont six avec sursis, vingt-et-un jeunes pour distribution de tracts ,incitant à la violence et port d'un emblème autre que l'emblème national lors des marches populaires. Une autre audience a été programmée pour lundi prochain afin de statuer dans les dossiers de 20 autres jeunes poursuivis pour les mêmes charges, dont 9 sont placés sous contrôle judiciaire et 11 en détention provisoire.

Rédaction Web