Jumelage inter-hôpitaux: des interventions chirurgicales en dermatologie effectuées à Touggourt

L’initiative, qui cible dans sa première journée dix patients, a été précédée de l’organisation lundi au niveau des cliniques de Nezla et Emir Abdelkader , des consultations à plus de 77 patients manifestant des séquelles et cicatrices de brulures, pour les programmer, a précisé le directeur de l’EPH-Slimane Amirat, Salah Guerioune. Cette action, la 3ème du genre cette année a permis à 59 patients de bénéficier d’interventions de réparation dermatologique et d’esthétique. L’initiative vise la promotion de la prise en charge médicale spécialisée, notamment au profit des populations des régions enclavées, la consolidation de la formation médicale continue et l’échange d’expériences. Elle vise aussi à offrir des prestations médicales spécialisées aux familles défavorisées, leur épargner les déplacements vers les structures hospitalières du Nord du pays, et combler le déficit accusé en spécialités médicales dans la région.

Rédaction Web