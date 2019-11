Tlemcen: huit morts par asphyxie au monoxyde de carbone depuis début 2019

La chargée d'information de la direction de wilaya de la protection civile, Djamila Abboudi, a indiqué que ces incidents ont été enregistrés dans les communes de Ghazaouet, Maghnia et Sabra, causant la perte de cinq femmes, deux hommes et un enfant. Ces décès ont été causés par l'inhalation de monoxyde de carbone émanant de chauffages et de chauffes eau défectueux, pour mauvaise installation ou manque d'aération.

La direction de wilaya de la Protection civile mène actuellement une campagne de sensibilisation sur les dangers du gaz de monoxyde de carbone, en collaboration avec la direction des Affaires religieuses et des Wakfs, la Société de distribution de l'électricité et du gaz de Tlemcen et autres partenaires.

Rédaction Web