Algérie –Gabon : Promouvoir les échanges commerciaux

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab s'est entretenu, mardi à Libreville, avec le ministre gabonais du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et Moyennes entreprises, et de l'Industrie, Jean Marie Ogandaga, avec lequel il a évoqué les moyens de promotion des relations bilatérales entre l'Algérie et le Gabon dans divers domaines, notamment économique dans le cadre de la Zone de libre échange africaine. Mr. Djellab a plaidé pour un partenariat entre les deux pays à travers la redynamisation du Conseil des affaires et les mécanismes de promotion de l'échange commercial, affirmant que les différentes potentialités économiques hors hydrocarbures de l'Algérie, permettent de fabriquer un produit africain aux normes. Les deux ministres ont souligné la nécessité de renforcer les échanges de visites entre les hommes d'affaires pour développer leurs relations commerciales et renforcer les potentialités d'export de l'Algérie au Gabon et dans les pays voisins.

Rédaction Web