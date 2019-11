Approvisionnement de l'Italie en gaz algérien : renouvellement d’un nouveau contrat

La compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach et le groupe énergétique italien Edison ont signé mardi à Alger ce nouvel accord pour une durée de huit ans. Le document a été paraphé, pour le côté algérien, par le vice-président chargé de l'activité commercialisation, Hachmei Mazighi, et pour le côté italien, par le directeur exécutif, d’Edison, Nicolas Monti, en présence du P.D.G. de Sonatrach, Rachid Hachichi, et du vice-président chargé du management et gaz du groupe Edison, Pierre Vergerio. Cet accord, précédé par d’autres renouvellements de contrats respectivement avec les italiennes Eni et Enel, permettra à Sonatrach de consolider sa position sur le marché italien et demeurer l'un de ses principaux fournisseurs en gaz naturel. A cet effet, M. Mazighi a expliqué qu'à travers cet accord, Sonatrach va sécuriser un niveau de placement de 13 milliards de M3/an de gaz naturel livré sur le marché italien à travers le gazoduc "Trans-mediterranean pipeline", appelé également gazoduc "Enrico Mattei", jusqu'à 2027, avec possibilité d'aller jusqu'à 2029 M. Mazighi a précisé qu'avec ces 13 milliards de M3/an de gaz naturel, et en ajoutant les contrats qui sont actuellement en cours de finalisation, Sonatrach atteindra en 2021, le taux de 60% des capacités de transport du gazoduc Enrico Mattei.

Rédaction Web