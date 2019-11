Alger centre : Explosion d'une conduite principale d'eau potable

L’incident s’est produit mardi matin près du Jardin de l'horloge florale causant la fermeture de la route et la coupure du gaz et de l'eau potable dans quelques quartiers adjacents, a-t-on appris du président de l'Assemblée populaire communale d'Alger centre, Abdelhakim Bettache. La déflagration serait provoquée par une pression de l'eau sur la conduite principale causant une fuite de gaz qui a nécessité l'intervention de la protection civile et des services techniques de la Sonelgaz et de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger Le site avait été sécurisé et la route adjacente fermée jusqu'à la réparation de la panne. Mr. Bettache a fait savoir que les rues voisines connaitront des coupures de gaz et d'eau. La SEAAL a mobilisé ses unités techniques sur place pour réparer la panne au niveau de la conduite principale. L'alimentation en eau potable sera suspendue au niveau du Boulevard Khemisti ainsi que les rues Larbi Ben M'hidi, Asla Hocine, Abbane Ramdane et docteur Saadane jusqu'au parachèvement des travaux de réparation.

Rédaction Web