Laghouat : projets en cours à Sebgueg et Sidi-Bouzid

Une série de projets de développement de divers secteurs, sont en cours de réalisation a appris l’APS mardi des services de la wilaya. Retenues au titre des plans communaux de développement (PCD) de 2019, ces opérations ciblent les secteurs de l’Habitat, l’Education, la Santé et l’Aménagement du territoire. Dans la commune de Sidi-Bouzid, l’on relève la poursuite des travaux de réalisation de 40 logements de type public locatif (LPL), livrable prochainement ; l’aménagement de la cité des 30 logements et la réalisation d’un groupement scolaire pour atténuer la surcharge des classes. Le secteur de l’agriculture a été renforcé par un nouveau périmètre agricole "Lachbour" regroupant cent exploitations.

La commune de Sebgueg s’est vue accorder, pour sa part, un projet de 40 LPL, un nouveau siège de la commune pour promouvoir le service public, en plus de la réalisation d’une cantine scolaire et la réhabilitation d’un certain nombre d’établissements éducatifs.

Rédaction Web