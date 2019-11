Mostaganem accueille le championnat arabe des échecs à partir du 27 novembre

Le championnat arabe des échecs en individuel (dames et messieurs) aura lieu du 27 novembre au 5 décembre à Mostaganem, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs. Cette manifestation sportive de neuf jours, organisée par la Fédération algérienne des échecs (FADE), en collaboration avec la ligue de wilaya et l’Union arabe des échecs, verra la participation de plus de 50 échéphiles des deux sexes représentant dix pays à savoir l'Algérie, l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, la Jordanie, l’Irak, la Syrie, la Palestine, le Soudan, la Tunisie et la Libye. La direction de ce championnat, disputé selon le système suisse en neuf rondes à la cadence de 90 minutes au finish avec l'ajout de 30 secondes, sera assurée par un juge-arbitre international, le Somalien Mohamed Abdellah.

Rédaction Web