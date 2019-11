Crise en Bolivie: Morales se réfugie au Mexique

Le désormais ex-président bolivien Evo Morales a annoncé son départ pour le Mexique où il a obtenu l'asile politique, alors qu'un climat d'incertitude règne dans le pays où l'armée est intervenue aux côtés de la police pour y rétablir l'ordre. M. Morales, s'est dit menacé. « Cela me fait mal d'abandonner le pays pour des raisons politiques, mais je serai toujours attentif. Je reviendrai bientôt avec plus de force et d'énergie », a-t-il assuré. « Evo Morales est déjà dans l'avion du gouvernement mexicain chargé d'assurer son transfert en toute sécurité vers notre pays », a ensuite confirmé le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard.

Jeanine Aez, qui a revendiqué la présidence par intérim, a déclaré. « Nous avons déjà un calendrier. Je crois que la population demande un président élu le 22 janvier ». L’Organisation des Etats américains a appelé à la paix et au respect de la loi pour régler la crise politique en Bolivie.

Rédaction Web