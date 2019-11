Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a mis en garde lundi contre cinq défis majeurs auxquels le monde est confronté, lors de la deuxième édition du Forum de Paris sur la paix, appelant à la "coopération entre les Etats et à défendre le multilatéralisme" dans un contexte géopolitique difficile. ZCZC GAPS 0063 2 P0U 501 France/Forum/paix Forum de Paris sur la paix: Guterres appelle à la "coopération entre les Etats et à défendre le multilatéralisme" PARIS, 12 nov 2019 (APS) - Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a mis en garde lundi contre cinq défis majeurs auxquels le monde est confronté, lors de la deuxième édition du Forum de Paris sur la paix, appelant à la "coopération entre les Etats et à défendre le multilatéralisme" dans un contexte géopolitique difficile. Lundi, à la veille du début de la conférence, une soirée d'avant-première réservée aux membres de la communauté du Forum, a été organisée en présence notamment d’Antonio Guterres. "Le monde se fissure. Quel Etat peut aujourd'hui réparer ces fissures, isolé du reste du monde?", s'est interrogé lundi M. Guterres lors de son discours d'introduction. Il a dressé le portrait d'un monde confronté à cinq défis majeurs: une fracture économique, géostratégique et le risque d'un monde divisé en deux, entre les Etats-Unis et la Chine. Mais aussi, une fracture de la solidarité marquée par un repli sur soi et une fissure entre "notre planète et nous et une course contre la montre, pour sauver notre civilisation", a-t-il dit et enfin le risque d'une fracture technologique.

