Ghardaïa : des actions citoyennes pour préserver l’environnement

Les participants à une rencontre régionale d'évaluation de la saison estivale écoulée et de préparation de la prochaine saison organisée à Ghardaïa ont exhorté les associations de quartiers à entreprendre des initiatives environnementales en vue de garantir l'équilibre entre le développement et l'environnement, garantir un milieu de vie sain et salubre dans les collectivités, accroitre leur attractivité et développer le tourisme. Présidant la réunion à laquelle était présents le wali de Ghardaïa, le directeur de l’action territoriale et urbaine au ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire (MICLAT), Abdelwahab Bertima, a indiqué que cette rencontre régionale, regroupant des responsables de sept wilayas de l'intérieur du pays, s’inscrit dans le cadre du plan du ministère visant à améliorer le service public durant la saison estivale et à promouvoir un tourisme interne respectueux de l’environnement dans l’ensemble du territoire national.

Rédaction Web