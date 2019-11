Charte d’Ethique des pratiques électorales : Signature samedi

La Charte d’Ethique des pratiques électorale sera signée dans l’après-midi du samedi à l’École Supérieure d'hôtellerie et de Restauration d’Ain Benian, à l’Ouest d’Alger. Le texte définit en une dizaine de points les principes généraux auxquels souscriront tous les acteurs du processus électoral, à savoir les membres de l’Autorité nationale indépendante des Elections et ceux relevant de ses démembrements, les candidats et les partis politiques qui participent à l’élection ainsi les responsables des médias nationaux, publics et privés, écrits, audiovisuels ou électroniques.

Encadrant le comportement moral des principaux acteurs de la compétition électorale, la Charte les engage ainsi à la tenue d’une élection libre et équitable et à respecter les lois électorales en s’efforçant de renforcer la confiance du citoyen et la défense des droits démocratiques des Algériens.

Cette signature intervient à la veille du lancement officiel de la campagne électorale et constitue une première dans nos mœurs politiques.