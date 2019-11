Création de la 1ère plateforme de vente de livre en ligne en Algérie

Le secteur du livre connait ces dernières années une vraie révolution, car, il n’est plus nécessaire de se déplacé dans une librairie pour l’acheter. Le lecteur peut le faire désormais, de chez lui, de son poste de travail, où même de son téléphone, grâce à la création de la nouvelle et première plateforme de vente de livre en Algérie, « aramebook.com », par Madame Nacera Khiat, éditrice, marquant sa présence dans le domaine de l’édition du livre. Mme Khiat, a affirmé que les sites proposent des livres, uniquement dans le forma papier « on fait la commande du livre, mais on reçoit ce livre en forma papier et le payement à la livraison » en expliquant que « les étapes de l’achat du livre se font comme suite : en premier lieu cela permet d’avoir un choix des livres pour l’achat, ensuite faire une commande, qui sera validée par le groupe en forma PDF et le payement se fait par la carte bancaire ou postale » enchaine t’elle.

Rédaction Web