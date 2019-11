Crimes contre les civils sahraouis: l’Association des juristes démocrates condamne

L'Association internationale des juristes démocrates a condamné les violations des droits de l'Homme perpétrées à l'encontre des civils sahraouis dans les territoires occupées, la répression systématique, la détention arbitraire et le traitement dégradant des détenus politiques sahraouis dans les prisons marocaines.

Les participants à une réunion de l'Association, tenue vendredi et samedi à Bruxelles, ont adopté une décision concernant la question de la décolonisation du Sahara occidental condamnant les violations des droits de l'Homme perpétrées à l'encontre des civils sahraouis dans les villes occupées .La décision condamne également la poursuite de l'exploitation des ressources naturelles du peuple sahraoui par le régime marocain La décision appelle l'ONU à créer un mécanisme onusien indépendant de surveillance des droits de l'Homme et à poursuivre ses efforts pour parvenir à une solution politique juste et permanente à même de garantir le droit imprescriptible du peuple sahraoui à l'autodétermination.

Rédaction Web