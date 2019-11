Premières chutes de neige en Algérie

Dans la nuit de dimanche à lundi, les hauteurs de la capitale El Aurès. Plusieurs régions montagneuses ont, en effet, enregistré d'importantes chutes de neige, depuis hier, dimanche : Ichemoul, Hidoussa, Merouana et Theniet El Abed. A l'exception des axes routiers montagneux, parmi les plus culminants où les automobilistes ont connu des difficultés à circuler, le trafic sur le reste des routes est "normal", a affirmé à l’APS le chef de service de l'exploitation et de la maintenance du réseau routier de la direction des travaux publics de la wilaya, Adelkrim Belkacem.

Les premières chutes de neige, accompagnées d’une vague de froid glacial, ont été enregistrées, dans la nuit du dimanche à lundi, dans plusieurs régions des wilayas de Nâama et Tissemsilt, lundi. Le réseau routier n’a pas été coupé par ces perturbations et la circulation automobile est des plus normales ce lundi.

Rédaction Web