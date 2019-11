Football : Mohamed Boughlali, nouveau médecin des Verts

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé, lundi sur son site officiel, la désignation du Dr Mohamed Boughlali en qualité de médecin de l’équipe nationale, qui s'apprête à disputer deux matchs officiels contre la Zambie, jeudi au stade Mustapha Tchaker de Blida, et le Botswana (le 18 novembre) à Gaborone, pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Désigné en remplacement du Dr Mohamed-Larbi Benazieb, et en concertation avec le sélectionneur national, Djamel BelmadiI, le nouveau médecin a déjà occupé ce poste de 2007 à 2014. Il a eu aussi à prendre part aux Coupes du monde de 2010 et de 2014 en Afrique du Sud et au Brésil. Le Dr Boughlali est spécialiste en médecine du sport à la faculté de médecine de Toulouse, spécialiste en rééducation fonctionnelle et en hydrologie et climatologie médicale à la même faculté.

Rédaction Web