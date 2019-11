Arrestations dans le milieu de la contrebande et de la criminalité organisée

Des détachements de l'ANP ont arrêté, lors d’opérations distinctes, à Tamanrasset/6e RM et Tindouf/3e RM, douze personnes et ont saisi quatre (04) marteaux piqueurs, quatre groupes électrogènes, deux détecteurs de métaux ainsi que quatre véhicules tout-terrain, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Jijel/5e RM treize individus et ont saisi trois fusils de chasse, une quantité de munitions et 229 comprimés psychotropes.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont arrêté à El-Oued/4e RM et Souk-Ahras/5e RM, quatre narcotrafiquants et saisi 21 kilogrammes et 800 grammes de kif traité ainsi que 7925 comprimés psychotropes, ajoute le communiqué du MDN.

D’autre part, un individu en possession d’un drone a été également arrêté à Blida.

