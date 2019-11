Monoxyde de carbone : une personne décédée et six autres secourues à Médéa

Un quinquagénaire est décédé lundi à Berrouaghia (Est de Médéa) suite à une asphyxie au monoxyde de carbone, a appris l’APS auprès de la Protection civile. L’accident est survenu tôt le matin dans la cité "1er Novembre", au centre-ville de Berrouaghia, a indiqué la même source, ajoutant que le décès a été provoqué par l’inhalation de monoxyde de carbone provenant d’un chauffe-bain.

Six autre personnes, exposées à du monoxyde de carbone, ont été secourues le même jour à Médéa, dans un accident similaire enregistré à la cité M'sallah", au centre-ville de Médéa. Agées entre 9 et 82 ans, les personnes ont pu être réanimées à temps et évacuées vers l’hôpital Mohamed Boudiaf.

Rédaction Web