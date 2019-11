Chili : le gouvernement accepte de changer de Constitution

Le gouvernement chilien a accepté l'une des principales revendications qui ébranlent le pays depuis trois semaines en se disant prêt dimanche à « ouvrir la voie à une nouvelle Constitution » via une assemblée constituante. « Nous estimons que c'est un travail que nous devons faire en pensant au pays », a déclaré le ministre de l'Intérieur, Gonzalo Blumel. Il a fait cette annonce à la suite d'une réunion avec le président Sébastian Pinera et des responsables de partis de droite et de centre-droit auparavant réticents à un changement profond de la Constitution héritée de la dictature Pinochet La meilleure formule pour ce changement est la convocation d'une assemblée constituante qui reposerait sur « une large participation de la population, puis il y aurait en second lieu un référendum de ratification », a ajouté M. Blumel. L'actuelle Constitution, en vigueur depuis 1980, a subi plus de 200 modifications sur plus de 40 articles, avait souligné M. Pinera dans un entretien publié samedi par le quotidien El Mercurio. Il indiquait préparer dans la foulée « un projet de modification de la Constitution ».

Rédaction Web