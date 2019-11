Venezuela : Maduro condamne le "coup d'Etat" contre Evo Morales en Bolivie

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a condamné "catégoriquement" dimanche le "coup d'Etat" en Bolivie, après la démission du président Evo Morales, poussé au départ par trois semaines de manifestations contre la réélection et lâché par l'armée. « Nous condamnons catégoriquement le coup d'Etat survenu contre le frère président Evo Morales », a-t-il écrit sur Twitter, appelant à « la mobilisation pour exiger que soit préservée la vie des peuples indigènes boliviens, victimes du racisme ». La crise politique s'était accélérée brutalement dimanche dans le pays andin, où grève générale et manifestations paralysent l'activité depuis une dizaine de jours, dans un climat de violence et d'affrontements.

Rédaction Web