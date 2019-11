Le trio algérien"Dream Team" de Tizi-Ouzou au Festival de danse contemporaine d’Alger

La scène de l’opéra d’Alger Boualem Bessaïh a accueilli dimanche soir , outre l'Algérie, la Russie, invitée d'honneur, la France, l'Ukraine et l'Espagne qui ont livré des prestations en lien avec la recherche et la compréhension de soi, comme thématique principale, exprimée de différentes manières à travers des performances, en groupe, en duo ou en solo. Sous un éclairage direct et varié, un nombreux public a pu apprécier la prestation durant près de deux heures et demie, six performances, rendues par, le trio algérien,"Dream Team" de Tizi-Ouzou, le duo russe de "danseurs étoiles" du "Théâtre du Bolchoï", la troupe française, "Zahrabat", le trio ukrainien "ConDan Space" et la Compagnie espagnole, "Elias Aguirre. Douze pays prennent part à ce festival qui se poursuit jusqu'au 13 novembre, avec au programme de lundi, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Mali et l'Egypte.

