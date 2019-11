Algérie Poste : De nouveaux services seront lancés prochainement

La ministre de la Poste, des Télécommunications et des Technologies et du Numérique, Imane Houda Feraoun a indiqué qu' « Algérie Poste lancera, prochainement, plusieurs nouveaux services, dont « Fi Darek » qui sera lancé la semaine prochaine et qui permettra aux personnels de la Poste d'assurer des prestations à domicile au profit des personnes aux besoins spécifiques et des retraités âgés ». Dans une déclaration à la presse au terme de sa visite de travail et d'inspection au Complexe postal de Birtouta (Alger), indiqué qu’ « Algérie Poste compte également lancer un service sécurisé de distribution des colis et signer des accords de coopération avec des entreprises de E-commerce », a fait savoir la première responsable du secteur.

Rédaction Web