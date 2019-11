Grippe saisonnière: Début de la campagne nationale de vaccination 2019-2020

La campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière 2019-2020 a débuté au niveau des unités de santé de proximité et des pharmacies d'officine, notamment au profit des personnes âgées, des malades chroniques, des enfants, des femmes enceintes et des personnels de santé, a annoncé dimanche le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

« Cette campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, qui débute habituellement au mois d'octobre, a été retardée, cette année, parce que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a tardé à définir la souche du virus qui change d'une année à l'autre », a affirmé le directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère, Djamel Fourar.

Rédaction Web