Concours de recrutement de magistrats : Ouverture prochaine

Le ministre de la Justice, Garde des Seaux, Belkacem Zeghmati a annoncé, dimanche à Alger, l'ouverture prochaine, d'un concours pour le recrutement de 274 magistrats, mettant l'accent sur l'impérative révision du système de formation de ce corps, au regard de la sensibilité des missions qui lui sont confiés. Répondant aux préoccupations des députés concernant le projet de loi modifiant le Code de procédure pénale, le ministre a indiqué que « Nous avons une expérience amère sur ce sujet, car la mission du magistrat est délicate et sensible et ne se limite pas seulement aux informations juridiques ».

Rédaction Web