Météo : Chutes de neige sur les reliefs dépassant les 1000 mètres d'altitude

Des chutes de neige affecteront les reliefs du Centre, de l'Est et de l'Ouest du pays, dépassant les 1000 mètres d'altitude, à partir d’aujourd’hui en fin de journée, indique un bulletin météorologie spécial (BMS) diffusé par l'Office national de météorologie. Les chutes de neige concernent les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saida, Naâma, El- Bayadh, Tizi-Ouzou, Bouira, Bejaia, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Batna et Khenchela, et cela du dimanche à 18h00 au lundi à 06h00. L'épaisseur estimée oscillera entre 5 cm et 15 cm, précise la même source.

Rédaction web