Mostaganem : marche de soutien à l’élection présidentielle

Des citoyens ont organisé, dimanche à Mostaganem, une marche pacifique pour exprimer leur soutien à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, a constaté l’APS sur place. Les participants, représentant différentes couches sociales de la wilaya, se sont regroupés devant la place de l’indépendance, face au siège de l’APC, pour ensuite traverser les boulevards Cheikh Bendine, Hocine Hamadou puis la route d’Oran et enfin pour atteindre le boulevard Boumaaza Mohamed, devant le siège de la wilaya. Les manifestants ont scandé différents slogans comme "Djeich, chaab, khawa khawa", "Oui à l’élection et non à la corruption", "les élections sont la solution" et "Non à l’inconnu".

Rédaction Web