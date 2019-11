Foire des produits algériens au Gabon : 70 entreprises nationales présentes

Quelque 70 entreprises algériennes seront présentes à la Foire des produits algériens organisé par la Société algérienne des foires et des exportations (Safex), du 12 au 17 novembre à Libreville (Gabon), a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère du Commerce. Des entreprises de différents secteurs, à l'instar des industries agroalimentaires, des produits agricoles, et des industries mécaniques, chimiques et pétrochimiques, ainsi que des travaux publics prendront part à ce rendez-vous économique, a précisé le communiqué. Plusieurs startups participeront également pour la première fois à cette foire. Le ministre du Commerce, Said Djellab, sera présent à la tête d'une importante délégation d'opérateurs économiques. Le ministre aura plusieurs entretiens avec de nombreuses personnalités notamment le Chef de l'Etat, le Premier ministre et un nombre de ministres gabonais.

Rédaction Web