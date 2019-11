Ouargla, Laghouat et Aïn Defla : Soutien aux élections

Des citoyens des wilayas d’Ouargla et de Laghouat sont sortis hier pour exprimer leur soutien aux élections présidentielles du 12 décembre prochain, ont constaté les journalistes de l’APS. A Ouargla, des citoyens ont observé devant la place de l’Assemblée Populaire de la commune du chef lieu, un sit-in pour exprimer leur soutien à la prochaine présidentielle et à l’Armée, scandant des slogans appelant à l’organisation de la prochaine échéance présidentielle. Ils ont également hissé des banderoles sur lesquelles ont pouvait lire « Ouargla votera », « la stabilité de l’Algérie liée aux présidentielles ». A Laghouat, des citoyens ont également exprimé leur soutien aux prochaines présidentielles et à l’ANP à travers un sit-in organisé à la place publique Khemisti de la ville de Laghouat où ils ont scandé « La population de Laghouat pour les présidentielles ».

En outre, des affiliés à la Coordination nationale des ex-mobilisés au sein de l'Armée nationale populaire (ANP) ont marché à Aïn Defla pour soutenir la tenue de l'élection. Drapés de l'emblème national, ces ex-mobilisés dans les rangs de l'ANP durant la période allant de 1995 a 1999 ont parcouru l'avenue principal de Aïn Defla, affirmant leur soutien à la tenue de l'élection présidentielle prévue pour le 12 décembre prochain. Cette marche qui a regroupé des affiliés de 25 wilayas a, également pour objectif, de soutenir les efforts de l'institution militaire dans son accompagnement au mouvement populaire (Hirak) du 22 février. «Nous nous réjouissons que 25 wilaya aient pris part à la marche visant à apporter le soutien des membres des ex-mobilisés au sein de l'ANP à l'institution militaire», a indiqué le responsable de l'antenne locale de la Coordination, Benyattou Abdelkader. «Les moments difficiles que traverse le pays exigent la mobilisation de tous», a-t-il fait remarquer, soutenant que «le salut ne pourrait avoir lieu sans la tenue de l'élection présidentielle».