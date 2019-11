Journées nationales du court métrage : Ateliers de formation cinématographique à Tissemsilt

Des ateliers de formation sur la scénographie, l'écriture du scénario et le tournage cinématographique sont organisés à la maison de la culture « Mouloud Kacim Nait Belkacem » de Tissemsilt au profit de 30 adhérents d'établissements et associations culturels et amateurs du 7e art de la wilaya, ont déclaré samedi des organisateurs, cité par l’APS.

Cette formation, ouverte vendredi soir dans le cadre des deuxièmes journées nationales du court métrage, comporte des cours théoriques et pratiques sur les techniques de scénographie et de tournage d'un film et du scénario, encadrés par des spécialistes en mise en scène et scénario dont le metteur en scène, Djaafar Mechernine et l’universitaire de Sidi Bel-Abbès, Bensalem Bachir. La manifestation nationale du court métrage, qui entame aujourd’hui sa troisième journée, sera clôturée demain par la projection de courts métrages participant au concours officiel et hors compétition.

Rédaction Web