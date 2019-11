Equitation : Deuxième édition du trophée fédéral équestre « course Méharis »

La deuxième édition du trophée fédéral équestre « course Méharis » aura lieu du 12 au 14 novembre à Adrar, ont déclaré des organisateurs, cités par l’APS.

Cette manifestation sportive de trois jours, organisée par la ligue équestre de la wilaya d'Adrar sous le patronage du wali d'Adrar devra regrouper plus de 150 concurrents représentant les wilayas de Bechar, El Oued, Ouargla, Ghardaïa, Ain Salah, Tamanrasset et Adrar. Au programme, quatre courses dont deux rallyes sur des parcours de 10 et 18 kilomètres et deux courses sur un circuit fermé au niveau de la route de l’aéroport d’Adrar. Ce rendez-vous a pour objectif de promouvoir les courses de méharis pour développer la pratique de cette discipline sportive et l’intégrer au sein de la Fédération équestre algérienne. La clôture est prévue pour jeudi prochain avec deux courses en circuit fermé suivies de la cérémonie de remises de trophée et cadeaux aux vainqueurs. Les meilleurs seront sélectionnés pour représenter l’Algérie lors prochaines échéances internationales.

Rédaction web