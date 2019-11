Un Forum sur l'investissement en Afrique à Johannesburg

La deuxième édition du Forum sur l'investissement en Afrique se tiendra du 11 au 13 novembre. Organisée par la Banque africaine de développement le forum se veut un marché de l’investissement innovant, rassemblant des chefs d’Etat et de gouvernement, des promoteurs de projets, des fonds de pension, des fonds souverains et d’autres investisseurs institutionnels. Des décideurs, des sociétés de capital investissement et de hauts responsables politiques y participent aussi. Il s’agit notamment de renforcer la volonté collective et la canaliser vers l’objectif commun de drainer davantage d’investissements dans le continent. Il est estimé que l’Afrique a besoin d’investissements d’une valeur de 400 à 600 milliards de dollars pour atteindre les objectifs de développement. Le Forum vise à surmonter certaines des contraintes qui freinent les investissements en Afrique et à aider les décideurs à mettre en place un cadre politique adéquat.

Rédaction Web