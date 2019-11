Les autorités locales interpellées pour aider les sans domicile fixe

La ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia, a interpelé, vendredi soir à Alger, les autorités locales (wilayas et APC), afin de multiplier les structures d’accueil des Sans domicile fixe (notamment durant l’hiver. Les structures d’accueil des catégories défavorisées sont suffisantes à l’échelle nationale, à l’exception des SDF. Mme Eddalia a déploré le nombre insuffisant des Samu sociaux, rappelant qu’à Alger les SDF sont orientés vers des ailes des établissements dépendant de son département afin de leur permettre d’être au chaud. Elle a noté la nécessité, pour les autorités concernées d’accompagner les bienfaiteurs qui font don de leur argent au profit des catégories vulnérables de la société, en facilitant la mise en place d’établissements abritant ces derniers de la rudesse de l’hiver et des dangers de la rue

Rédaction Web